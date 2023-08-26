حاكم بريانسك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية ولا إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة من نوع الطائرات، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكتب بوغوماز في "تلغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية من إحباط محاولة قام بها إرهابيون أوكرانيون عبر هجوم بطائرة مسيرة".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق تعرض أحد المعابد في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا لبعض الأضرار نتيجة قصف من جانب قوات كييف.

وكان بوغوماز قد أفاد في 16 أغسطس الجاري بأن مجموعة استطلاع أوكرانية تتكون من 6 مخربين مسلحين، حاولت مرة أخرى التسلل إلى أراضي المقاطعة.

وقبل ذلك بيوم واحد أيضا أعلن بوغوماز عن إحباط اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية الحدود الروسية إلى مقاطعة بريانسك دون وقوع خسائر.

المصدر: RT