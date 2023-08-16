إحباط محاولة مجموعة استطلاع مسلحة أوكرانية اختراق الحدود في بريانسك الروسية وتصفية 5 منهم (صور)

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة استطلاع أوكرانية تتكون من 6 مخربين مسلحين، حاولت مرة أخرى التسلل إلى أراضي المقاطعة.

وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "بفضل التنسيق المشترك بين وحدات وزارة الدفاع الروسية ومديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك، تم إحباط محاولة اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية تتكون من 6 مسلحين، لأراضي مقاطعة بريانسك نحو الساعة الـ7:00 صباحا"، مشيرا إلى أن القوات الروسية حيدت 5 من هؤلاء المسلحين.

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وأعلن بوغوماز، أمس الثلاثاء، منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية الحدود الروسية إلى مقاطعة بريانسك دون وقوع خسائر.

وأضاف بوغوماز أنه نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية نفق حيوان في إحدى المنشآت الزراعية، ولحقت أضرار طفيفة بمنشأة صناعية وسيارة.

المصدر: RT