منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية للحدود في منطقة بريانسك الروسية

أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز عن منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية الحدود الروسية إلى منطقة بريانسك دون وقوع خسائر.

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جاء ذلك وفق ما نشره بوغوماز في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب: "صدت قواتنا المسلحة الروسية وكذلك فرع هيئة الأمن الفدرالية بمنطقة بريانسك، بالقرب من قرية كوركوفيتشي بمنطقة بلدية ستارودوبسكي، محاولة لمجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية اختراق الإقليم والدخول إلى الأراضي الروسية. شكرا لحماتنا! لم تقع إصابات".

وأضاف بوغوماز أنه نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية نفق حيوان في إحدى المنشآت الزراعية، ولحقت أضرار طفيفة بمنشأة صناعية وسيارة.

المصدر: نوفوستي