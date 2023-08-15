الدفاع الروسية تنشر فيديو لعملية إنزال على سفينة في البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إنزال قامت بها البحرية الروسية على سفينة ترفع علم بالاو حاولت دخول ميناء "إسماعيل" الأوكراني دون أن تستجيب للتحذيرات.

ويظهر الفيديو تحليق مروحية روسية من طراز "كا-29" فوق سفينة الشحن "Sukru Okan" التي لم تلتزم بتعليمات التوقف، ولحظات هبوط مجموعة من العسكريين الروس على متن السفينة، والتحقق من الوثائق وإجراء أعمال التفتيش. في غرف السفينة بهدف البحث عن البضائع الممنوعة.

وأكدت الوزارة أن عمل فريق التفتيش على متن السفينة تم القيام به باحتراف ووفق متطلبات الوثائق الدولية، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء أعمال التفتيش واصلت السفينة تحركها إلى ميناء "إسماعيل".

وأضافت أن الحادث وقع في 13 أغسطس الجاري.

المصدر: RT