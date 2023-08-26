قديروف: لواء الهجوم التابع للحرس الوطني الأوكراني فقد 80% من أفراده

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن 20-25% فقط من أفراد لواء الهجوم الرابع التابع للحرس الوطني الأوكراني، نجوا من المعارك على محور كليشيفكا.

وكتب قديروف: "يوم الجمعة تحدث قائد قوات أحمد الخاصة، أبتي علاء الدينوف، مع أسرى أوكرانيين كانوا جزءا من اللواء الهجومي الرابع للحرس الوطني الأوكراني، على محور كليشيفكا".

وأضاف: "واعترف أحد الأسرى أن وحدتهم تكبدت خسائر فادحة في القوى البشرية خلال المعارك، ولديها الآن 20-25% فقط من أفرادها. وهذا الوضع يجعل الكثير منهم يفكرون ويتخذون الخيار الصحيح الوحيد - إلقاء أسلحتهم والاستسلام".

وأكد قديروف أن هجمات قوات كييف على محور كليشيفكا في جمهورية دونيتسك باءت بالفشل، مضيفا أن قوات "أحمد" الخاصة، ولواء القوات الخاصة 346، واللواء الرابع من فيلق الجيش الروسي الثاني، يتصدون بنجاح للهجمات الأوكرانية ويأسرون العديد من الجنود.

وفي وقت سابق، نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير رتل مركبات مدرعة غربية في بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.

ونقل رئيس الشيشان عن أبتي علاء الدينوف إشادته بشكل خاص بمقاتلي اللواء 346 من القوات الخاصة وقوات أحمد الخاصة واللواء الرابع من الفيلق الثاني، "الذين يقاومون العدو في هذه المنطقة، بنجاح دون نوم أو راحة".

وتابع قائلا: "أما بالنسبة للأسرى، فالأسوأ بالنسبة لهم قد تم اجتيازه بالفعل. هم يحثون زملاءهم الذين بقوا على الجانب الآخر على اتخاذ القرار الصحيح الوحيد - إلقاء أسلحتهم والاستسلام".

وفي وقت سابق، أعلن أبتي علاء الدينوف، في حديث تلفزيوني، أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك.

المصدر: RT