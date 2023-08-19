بالفيديو.. قوات "أحمد" الخاصة تدمر رتل مركبات مدرعة غربية في كليشيفكا

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير رتل مركبات مدرعة غربية في بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "وحدة الطائرات المسيرة لقوات "أحمد" الخاصة بقيادة الأخ العزيز، نائب قائد الفيلق الثاني للجيش للقوات المسلحة الروسية أبتي علاء الدينوف. تواصل إظهار نتائج ممتازة في محاور كليشيفسكي وأندريفسكي".

وأضاف: "تسببت الإجراءات المختصة والمنسقة جيدا من جانب وحدات المدفعية في إلحاق أضرار جسيمة بالتشكيلات الأوكرونازية هنا، نحن نتحدث عن 12 ناقلة جند مدمرة، العديد منها من طراز برادلي الأمريكي، ودبابتان وعدد كبير من القوى العاملة المعادية تم القضاء عليها".

ويوم أمس الجمعة، نفى قديروف، سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، مؤكدا أن قوات "أحمد" تقاوم العدو دون كلل أو ملل.

ونقل رئيس الشيشان عن أبتي علاء الدينوف إشادته بشكل خاص بمقاتلي اللواء 346 من القوات الخاصة وقوات أحمد الخاصة واللواء الرابع من الفيلق الثاني، "الذين يقاومون العدو في هذه المنطقة، بنجاح دون نوم أو راحة".

وتابع قائلا: "أما بالنسبة للأسرى، فالأسوأ بالنسبة لهم قد تم اجتيازه بالفعل. هم يحثون زملاءهم الذين بقوا على الجانب الآخر على اتخاذ القرار الصحيح الوحيد - إلقاء أسلحتهم والاستسلام".

وفي وقت سابق، أعلن أبتي علاء الدينوف، في حديث تلفزيوني، أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك.

المصدر: RT