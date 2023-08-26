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تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو

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تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو ومقاطعتها الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم السبت: "في 26 أغسطس، حوالي الساعة 03:00 ليلا، أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".

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وأوضح البيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة إسترا في مقاطعة موسكو شمال غرب العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن تدمير طائرة بدون طيار بوسائط الدفاع الجوي لدى اقترابها من موسكو في منطقة إسترا، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

والأربعاء الماضي كانت الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهدفت موسكو.

المصدر: RT

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