الجيش الروسي يصد هجوما بطائرات مسيرة كان يستهدف مطار بسكوف (فيديو)

أفاد حاكم مقاطعة بسكوف الروسية مخائيل فيديرنيكوف، فجر يوم الأربعاء، بأن القوات الروسية صدت هجوما بطائرات مسيرة كان يستهدف مطار بسكوف غرب روسيا.

وقال مخائيل فيديرنيكوف إن القوات الروسية في مطار بسكوف تصدت لهجوم طائرات بدون طيار، مضيفا "منذ بداية الحادثة وأنا شخصيا في الموقع".

وبحسب البيانات الأولية فلا يوجد ضحايا، ويجري الآن حصر الضرر الذي سببه الهجوم.

وأضاف حاكم مقاطعة بسكوف أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية.

وفي وقت سابق، تحدث سكان بسكوف عن حريق بالقرب من مطار المدينة، وبحسب بعض التقارير فقد سمعت أصوات انفجارات قبل ذلك.

المصدر: RT