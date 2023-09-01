بولندا تهدد بيلاروس بعزلها عن أوروبا

هدد وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، بأن سلطات بلاده بالتعاون مع شركائها في دول البلطيق، قد تعزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل، في حال وقوع "حوادث خطيرة" على الحدود.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة Wprost عن كامينسكي، قوله: "في حال وقعت أي استفزازات أو حوادث خطيرة على حدودنا، فإننا سنعمد بالشراكة مع حلفائنا في دول البلطيق إلى إغلاق جميع المعابر التي تربط بيلاروس بدول الاتحاد الأوروبي، لغزلها بشكل كامل".

وأوضح كامينسكي أنه يقصد المعابر التي لا تزال تعمل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والركاب والبضائع.

وفي وقت سابق، طالب وزراء داخلية كل من بولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بسحب قوات شركة فاغنر العسكرية الخاصة من الأراضي البيلاروسية.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في أغسطس الجاري إن مقاتلي "فاغنر" في بيلاروس ينقلون الخبرة إلى جيش بلاده وقواته الخاصة مجانا.

وأعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تغلق خطوط السكك الحديدية التي تربطها مع بيلاروس.

المصدر: RT