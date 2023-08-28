بولندا ودول البلطيق تطالب بيلاروس بإبعاد مجموعة "فاغنر"

صرح وزير الداخلية والإدارة البولندي، ماريوش كامينسكي بأن وزراء داخلية بولندا ودول البلطيق طالبوا بيلاروس بإبعاد مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" من أراضيها.

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وقال الوزير بعد لقائه مع زملائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الاثنين: "لقد وافقنا على طلب. وطالبنا السلطات البيلاروسية بأن تغادر مجموعة فاغنر أراضي بيلاروس على الفور وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين بسرعة المناطق الحدودية التي تقوم الاستخبارات البيلاروسية بسحبهم إليها".

وأضاف أن تصعيدا للوضع يحدث حاليا على الحدود بين دول البطليق وبولندا وبيلاروس، مشيرا إلى أن "مجموعة "فاغنر" "مجموعة خطيرة للغاية".

وأفاد رئيس حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في يونيو الماضي، بتعزيز حدود بولندا بسبب تواجد مقاتلي مجموعة "فاغنر". كما قررت السلطات البولندية نقل نحو 500 رجل شرطة إليها وزيادة عدد الجنود ونشر القناصة.

وإضافة إلى ذلك وافق رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا في بداية الشهر الجاري على إغلاق الحدود مع بيلاروس بسبب تواجد مجموعة "فاغنر" في أراضيها، وذلك بالتنسيق مع بولندا ولاتفيا.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في أغسطس الجاري إن مقاتلي "فاغنر" في بيلاروس ينقلون الخبرة إلى جيش بلاده وقواته الخاصة مجانا.

المصدر: نوفوستي