وارسو: حوالي 100 مقاتل من قوات "فاغنر" يتقدمون نحو منطقة "ممر سوفالكي" الحدودية

زعم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن مجموعة من مائة مقاتل من قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، تقدمت إلى منطقة "ممر سوفالكي" الحدودية.

وقال مورافيتسكي: "لدينا معلومات تفيد بأن أكثر من 100 مقاتل من قوات مجموعة فاغنر تقدموا إلى ممر سوفالكي بالقرب من مدينة غرودنو البيلاروسية".

ويعتقد رئيس الوزراء البولندي أن هذه خطوة نحو "هجوم مختلط لاحق على أراضي بولندا". وفي رأيه، يمكن للمقاتلين مساعدة المهاجرين غير الشرعيين على دخول بولندا من أجل "زعزعة استقرارها".

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن جنود "فاغنر" بدأوا في إجهاده بسبب رغبتهم في الذهاب إلى الغرب، والقيام بزيارة إلى بولندا.

يذكر أن منطقة "ممر سوفالكي"، هي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة جنوب غرب الحدود بين ليتوانيا وبولندا مباشرة، وبين بيلاروس ومقاطعة كالينينغراد الروسية.

وسمي الممر على اسم بلدة سوفالكي البولندية، وأصبحت هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة منذ انضمام بولندا ودول البلطيق إلى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

المصدر: RT