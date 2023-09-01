جنرال أمريكي متقاعد يدعو لتدمير جسر القرم

دعا الجنرال الأمريكي المتقاعد، القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، بين هودجيس، إلى تدمير جسر القرم وعزل شبه الجزيرة عن روسيا لمنع العسكريين الروس من التمركز فيها.

وقال هودجيس في حديث لمجلة "نيوزويك": "أحيانا أسمع من البنتاغون أننا نريد أن نساعد في دفع الروس إلى الوراء. لا، الحديث لا يدور عن دفعهم للوراء. نحن نتحدث عن الجزء الحاسم من الأراضي".

وتابع قائلا إن "الحديث يدور عن عزل القرم، ثم عن توريد الكمية الكافية من الأسلحة البعيدة المدى لتكون القرم غير صالحة لتمركز الأسطول البحري الحربي الروسي والقوات الجوية الروسية".

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واعتبر هودجيس أن تدمير جسر القرم "سيغير قواعد اللعبة".

وأضاف الجنرال أنه يعتقد بأن الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني المضاد هو قطع "الممر البري" المؤدي إلى القرم، مشيرا إلى أن توريدات الصواريخ المزودة بالذخيرة العنقودية ستكون مهمة جدا لتحقيق هذا الهدف لأن ذلك سيعيق إمدادات القوات الروسية بالذخيرة وغيرها من المواد.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد استهدفت جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة في أكتوبر 2022. ولم تعترف السلطات الأوكرانية بذلك إلا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم. وفي يوليو 2023 هاجمت القوات الأوكرانية جسر القرم بزوارق مسيرة.

المصدر: "نيوزويك"