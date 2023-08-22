رئيس الاستخبارات الأوكرانية يهدد بشن ضربات جديدة على شبه جزيرة القرم

هدد رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن قوات كييف "ستشن هجمات جديدة ضد شبه جزيرة القرم، وتدمير كل ما له علاقة بروسيا هناك".

جاء هذا التهديد عقب اعتراف بودانوف، بتورط قوات كييف بالهجمات الإرهابية التي استهدفت موسكو مرارا خلال الفترة الأخيرة.

وقال، إن نظام كييف "يسعى لتدمير كل ما هو روسي في شبه الجزيرة"، مشيرا إلى أن القرم سيشهد المزيد من الضربات الأوكرانية خلال الأيام المقبلة.

وكان بودانوف قد صرح في شهر يوليو الماضي، في حديث لقناة TSN الأوكرانية، بأن قوات كييف ستدخل شبه جزيرة القرم عما قريب.

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وادعى مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، أن جهاز الأمن الأوكراني ومديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة للوزارة، تمتلكان شبكة جواسيس خاصة في روسيا، وهدد بزيادة عدد هجمات المسيرات الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد.

وكشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية فاسيلي ماليوك، في وقت سابق، أنه أشرف شخصيا على التخطيط لأول هجوم إرهابي على جسر القرم، وتنفيذه.

وكانت موسكو حملت السلطات الأوكرانية وحلفاءها الغربيين مسؤولية هجومي أكتوبر ويوليو على جسر القرم وسقوط ضحايا بين المدنيين خلالهما، واصفة الهجومين بالعمل الإرهابي.

وفور هجوم أكتوبر بدأ الجيش الروسي بشن ضربات لمواقع البنية التحتية الأوكرانية مثل منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي