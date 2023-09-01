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تصعيد بولندي على الحدود مع بيلاروس.. مروحية عسكرية تخرق الأجواء (فيديو)

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تصعيد بولندي على الحدود مع بيلاروس.. مروحية عسكرية تخرق الأجواء (فيديو)
Globallookpress
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في تصعيد خطير على الحدود بين البلدين، أقدمت مروحية عسكرية تابعة للجيش البولندي على خرق المجال الجوي مع بيلاروس، حيث حلقت على ارتفاع منخفض وكانت من طراز "مي-24".

وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان لها إنه بعد ظهر اليوم السبت 1 سبتمبر، سجل حرس الحدود البيلاروسي انتهاكا للمجال الجوي للدولة من جانب بولندا وذلك في منطقة بيريستوفيتسكي بمقاطعة غرودنو".

وأضاف البيان البيلاروسي أن المروحية العسكرية البولندية من طراز "مي-24" اجتازت الخط الحدودي للدولة على ارتفاع منخفض للغاية، ونفذت تحليقا ودخلت إلى عمق 1200 متر داخل أراضي بيلاروس ثم عادت أدراجها".

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وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلق وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي تهديد سلطات بلاده بالتعاون مع شركائها في دول البلطيق، بعزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل، في حال وقوع "حوادث خطيرة" على الحدود.

ونقلت صحيفة Wprost عن كامينسكي، قوله: "في حال وقعت أي استفزازات أو حوادث خطيرة على حدودنا، فإننا سنعمد بالشراكة مع حلفائنا في دول البلطيق إلى إغلاق جميع المعابر التي تربط بيلاروس بدول الاتحاد الأوروبي، لعزلها بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي

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