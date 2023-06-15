لجنة الحدود البيلاروسية تعلن تفاصيل إسقاط المسيرات الأوكرانية

أعلن حرس الحدود البيلاروسي عن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة غوميل البيلاروسية نهاية مايو الماضي.

وتابعت لجنة الحدود البيلاروسية: "وقع الحادث نهاية الشهر الماضي، حيث سمعت دورية الحدود في مقاطعة لويف صوت محرك طائرة مسيرة، بعدها تم العثور على الطائرة تتحرك في السماء من الأراضي الأوكرانية باتجاه الأراضي البيلاروسية".

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وأضاف تقرير لجنة الحدود البيلاروسية أنه "نتيجة لاستخدام حرس الحدود أسلحة عادية، تم تفجير عبوة ناسفة موجودة على جسم الطائرة المسيرة".

وعند فحص المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة الأوكرانية المسيرة، "تم العثور على عناصر معدنية متعددة"، فيما أبلغت لجنة الحدود بأنه "بحسب نتائج فحص العناصر المضبوطة، فإن العبوة الناسفة على متن الطائرة المسيرة قد تفجرت نتيجة لإصابتها برصاصة".

وكان حرس الحدود البيلاروسي قد اعترض، أوائل فبراير الماضي، طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية، بالقرب من حدود الدولة في منطقة بريست. وفي خريف وأوائل الشتاء من العام الماضي، أبلغت لجنة الحدود بشكل دوري عن حالات مماثلة.

ووفقا لخدمة الحدود، اعتبارا من بدء العملية العسكرية الخاصة فقد تم تسجيل طيران 463 طائرة مسيرة على طول حدود بيلاروس.

ويشير قرار حماية حدود الدولة لعام 2023، الصادر عن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في يناير، إلى تركيز الجهود الرئيسية على الاتجاه الأوكراني. ووفقا للجنة الحدود، اعتبارا من بداية هذا العام، ركزت أوكرانيا 17.2 ألف جندي في منطقة الحدود البيلاروسية، فيما يتم إنشاء حواجز هندسية، بما في ذلك حقول الألغام. ويرتكب الجانب الأوكراني بانتظام استفزازات على الحدود، بما في ذلك باستخدام الأسلحة. وفي عام 2022، تم تسجيل 88 حالة استفزاز.

ويرد الجانب البيلاروسي بوضع قوات معززة، واستخدام وسائل الحاية التقنية، وتشكيل مجموعات مناورة مزودة بمدرعات ومدفعية. وقد ذكرت قيادة لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس أن مينسك تخطط لزيادة عدد الوحدات المشاركة في حماية الحدود مع أوكرانيا، والتي يبلغ طولها 1084 كيلومترا.

المصدر: تاس