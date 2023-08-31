أكد الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية "MI6"، أليستر كروك، مستوى الحنق المرتفع للغاية عند الجيش الأوكراني تجاه إيعازات مدربي وجنرالات الناتو له بخصوص مواجهة الجيش الروسي.

وقال الضابط السابق كروك في مقابلة على "يوتيوب" إن الجيش الأوكراني غاضب من مدربي وجنرالات حلف الناتو الذين ينصحونهم بالذهاب لمواجهة المواقع المحصنة للجيش الروسي والموت بشكل جماعي.

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وأضاف: "لقد شبع الجنود حتى التخمة وطفح الكيل عندهم من عقائد حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يضطرهم إلى الاندفاع نحو مناطق التحصينات الروسية وخسارة عشرة آلاف شخص شهريا".

وبحسب قوله، فإن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي وقع بين نارين. فمن ناحية، يتعرض لضغوط من القوميين المتطرفين الذين يطالبون بعدم التفاوض ومواصلة العمليات العسكرية.

ومن ناحية أخرى، هناك عسكريون غاضبون يموتون بشكل جماعي بسبب قرارات الناتو التكتيكية.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الدفاع الروسية صد هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن أسلحة ومنظومة صواريخ إس-200 وإسقاط 32 مسيرة أوكرانية في 24 ساعة.

وأصبح معروفا أنه في 4 يونيو الماضي، شنّت قوات كييف هجوما مضادا على اتجاه جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك، وقبلها على محور زابوروجيه، وزجّت في المعركة ألوية قتالية تم تحضيرها وتجهيزها من قبل الناتو.

وبعدها في 21 يوليو الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن العدو لم يحقق أي نتائج من هجومه المضاد، وأكد أن كييف لا تستفيد من إمدادات الأسلحة والذخيرة، ولا من آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: نوفوستي + RT