أعلن رئيس اللواء الثامن عشر المنفصل التابع لقوات كييف الجوية، يفغيني راكيتا، مقتل 6 طيارين أوكرانيين في محور أرتيوموفسك (باخموت).

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ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن راكيتا قوله: "بالأمس قتل 6 طيارين من لواء طيران الجيش المنفصل 18 الذي يحمل اسم "إيغور سيكورسكي" أثناء قيامهم بمهمة قتالية في محور أرتيوموفسك"، مشيرا إلى أن جميع القتلى يحملون رتبة "ضابط".

وكشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تفاصيل الأوضاع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى انخفاض وتائر العمليات القتالية.

وأشار بوشيلين في حديث للصحفيين، يوم الثلاثاء، إلى أن الوضع على الجناحين حول أرتيوموفسك لا يزال "ساخنا"، وأن القوات الأوكرانية تحاول التقدم بالقرب من كليشييفكا وأندرييفكا.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

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ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور، ما أثار استياء حلفائها الغربيين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد خسرت قوات كييف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وحدهما، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح.

المصدر: نوفوستي