بوشيلين يتحدث عن الوضع حول أرتيوموفسك

كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تفاصيل الأوضاع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى انخفاض وتائر العمليات القتالية.

وأشار بوشيلين في حديث للصحفيين، يوم الثلاثاء، إلى أن الوضع على الجناحين حول أرتيوموفسك لا يزال "ساخنا"، وأن القوات الأوكرانية تحاول التقدم بالقرب من كليشييفكا وأندرييفكا.

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وأضاف أن "الأمر الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن وتائر (القتال) تراجعت. وهذا مرتبط إلى درجة كبيرة بإعادة التمركز (للقوات الأوكرانية). ويقوم العدو بحشد القوات لتهيئة الظروف مجددا التي ستسمح له بالسيطرة على مواقعنا".

وأكد أن "القوات الروسية مستعدة لذلك وتتخذ الإجراءات الإضافية لمنع حدوث ذلك واغتنام كل الفرص لتحسين مواقعنا، بما في ذلك في المرتفعات الواقعة شمال غربي بلدة كليشييفكا".

يذكر أن القوات الأوكرانية انسحبت من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في مايو الماضي بعد أشهر من المعارك الضارية.

المصدر: نوفوستي