 
مباشر

بوشيلين يتحدث عن الوضع حول أرتيوموفسك

أخبار العالم

بوشيلين يتحدث عن الوضع حول أرتيوموفسك
Globallookpress Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy74

كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تفاصيل الأوضاع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى انخفاض وتائر العمليات القتالية.

وأشار بوشيلين في حديث للصحفيين، يوم الثلاثاء، إلى أن الوضع على الجناحين حول أرتيوموفسك لا يزال "ساخنا"، وأن القوات الأوكرانية تحاول التقدم بالقرب من كليشييفكا وأندرييفكا.

إقرأ المزيد
قديروف يؤكد سيطرة الجيش الروسي على بلدة كليشيفكا
قديروف يؤكد سيطرة الجيش الروسي على بلدة كليشيفكا

وأضاف أن "الأمر الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن وتائر (القتال) تراجعت. وهذا مرتبط إلى درجة كبيرة بإعادة التمركز (للقوات الأوكرانية). ويقوم العدو بحشد القوات لتهيئة الظروف مجددا التي ستسمح له بالسيطرة على مواقعنا".

وأكد أن "القوات الروسية مستعدة لذلك وتتخذ الإجراءات الإضافية لمنع حدوث ذلك واغتنام كل الفرص لتحسين مواقعنا، بما في ذلك في المرتفعات الواقعة شمال غربي بلدة كليشييفكا".

يذكر أن القوات الأوكرانية انسحبت من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في مايو الماضي بعد أشهر من المعارك الضارية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا