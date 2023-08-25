"بلومبيرغ": حرب كييف وحلفائها ستصل إلى طريق مسدود نهاية العام الجاري

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن كييف وحلفاءها مستمرون في الإنكار بأن النزاع الجاري سينتهي به المطاف إلى طريق مسدود في عام 2023، ولكن في المقابل هناك من يقول عكس ذلك.

وقالت "بلومبيرغ" إن ما يقوله مسؤولو كييف ومعهم الحلفاء تتردد في مقابله أصوات بعض المسؤولين حول أن مثل هذه النتيجة في الوصول إلى طريق ضيق ومسدود يصبح أمرا محتملا بشكل متزايد وخصوصا أن الهجوم المضاد لقوات كييف لم يحقق أي نتائج تذكر على مختلف الجبهات.

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وبحسب الوكالة، فإن حلفاء أوكرانيا يخشون أن يستمر النزاع مع تلاشي الآمال في أن تحقّق القوات الأوكرانية نقطة تحول في سير المعارك خلال عام 2023.

وتابعت "بلومبيرغ": "على الملأ تعمد كييف وحلفاؤها إلى النفي بأن الحرب ستصل إلى طريقها المسدود هذا العام. لكن بعض المسؤولين يحذرون سراً من أن هذا الأمر أصبح أكثر احتمالاً مع ما تم إحرازه على الأرض".

يُشار إلى أنه في 4 أغسطس الجاري، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية "الهجوم المضاد"، في يونيو ويوليو الماضيين، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف آلية حريية.

ومن بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها 26 طائرة و9 مروحيات و1831 مركبة مدرعة، بما في ذلك 25 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" و7 من المركبات المدرعة الفرنسية AMX-10 RC و21 عربة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".

بدورها، تشير وسائل إعلام غربية بشكل خاص إلى فعالية حقول الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية. وبناء على هذا الأمر، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر "لعدة أشهر أخرى".

المصدر: نوفوستي