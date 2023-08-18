الجيش الروسي يدحر القوات الأوكرانية من الضفة اليسرى لنهر دينبر في خيرسون

كشف مصدر عسكري روسي، أن القوات الروسية قامت بتطهير الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون من القوات الأوكرانية بشكل كامل.

وقال المصدر: "في منطقة معسكرات القوزاق، قضت وحدات مجموعة دنيبر بشكل كامل على فلول المسلحين والمرتزقة الأوكرانيين، وفرضت وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرتها على الضفة اليسرى للنهر".

وأوقفت القوات المسلحة الروسية محاولات القوات الأوكرانية لاجتياز نهر دنيبر في منطقة معسكرات القوزاق بنيران المدفعية، ويقوم الطيارون بدوريات في منطقة العمليات هذه على مدار الساعة.

وأضاف المصدر أن "الطيران الروسي يعمل بنشاط أيضا على نقاط على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، مانعا محاولات جديدة لاختراق النهر".

وأوضح المصدر العسكري، أن وحدات من القوات الهندسية تقوم الآن بعملية تطهير للمنطقة الواقعة في منطقة معسكرات القوزاق من القذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة للقوات الأوكرانية، وأضاف، أن القوات الأوكرانية بعد أن فشل في اختراق الضفة اليسرى، شرعت بقصف مناطق سكنية محاذية ردا على فشلها.

وأعلن القائم بأعمال رئيس مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن المحاولة الفاشلة للعدو لإنزال القوات من زورقين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من معسكرات القوزاق، مشيرا إلى أن الجيش الروسي أحبط هذه المحاولة.

المصدر: نوفوستي