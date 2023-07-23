سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مأزق

صرح فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية الجديدة، بأن القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مأزق، وتخشى إرسال قوات كبيرة إلى الضفة اليسرى.

وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عدة مرات عن تحييد مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية عند محاولتها قطع نهر دنيبر في اتجاهات مختلفة من خط التماس في مقاطعة خيرسون.

وفي يوم واحد فقط في 21 يوليو، أحبطت القوات الروسية محاولتين من هذا القبيل، ودمرت خمسة قوارب وقضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وقال سالدو إن "العدو في مأزق. نقل مجموعات صغيرة إلى الضفة اليسرى لم يحقق له النجاح، فهو خائف بشكل مبرر من محاولة نقل القوات الكبيرة. جيشنا مستعد لصد أي هجوم للعدو".

وأشار إلى أن "الوضع على خط التماس وفي منطقة جسر أنتونوفسكي لم يتغير بشكل جذري"، مضيفا أن "العدو يحاول نقل مجموعات من المسلحين إلى الضفة اليسرى، ويتم تدميرها بشكل منهجي من قبل مدفعيتنا".

وأضاف أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية يصل إلى عشرات القوارب ومئات الوحدات من القوى العاملة، مؤكدا أن "العدو يخشى العبور بقوات كبيرة، لأن استخباراتنا ستلاحظ الاستعدادات لمثل هذا العبور قبل فترة طويلة وستكون خسائر العدو كبيرة بشكل خاص".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا ومركبتين ومنظومتي مدفعية من طراز M777.

المصدر: تاس