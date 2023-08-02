عسكري روسي: قوات كييف عاجزة عن عبور نهر دنيبر

أكد قائد فصيل "أنابا" الروسي المتمركز على الضفة اليسرى من نهر دنيبر أن القوات الأوكرانية باتت عاجزة عن عبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون، كما توقفت عن شن هجمات تخريبية.

وأوضح العسكري الروسي للصحفيين: "العدو، بعد انحسار مياه الفيضان (بسبب استهداف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية)، حاول القيام بهجمات تخريبية، وكنا نتصدى لها ونفشلها. في الوقت الراهن، العدو لا يقترب من الشاطئ. هناك مناوشات تجري عن بعد بالمدفعية، لكن بات من المستحيل عبورهم نهر دنيبر".

ووفقا له: "الوضع بطول خط التماس على امتداد نهر دنيبر يبقى متوترا. القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، ومن بينها الطائرة الأوكرانية المسيرة الكبيرة من طراز "بابا ياغا" المزودة بأربعة ألغام لتدمير المعدات. لكن الجنود الروس تصدوا لكل هذه الأسلحة، وردوا على هذه الهجمات بتدمير معدات ومواقع أوكرانية".

وأضاف: "نحن نقوم بما يلزم. نرد بالمدافع الرشاشة الثقيلة وقذائف الهاون، وبقذائف الدبابات والطائرات المسيرة. نستكشف ونرصد وندمر معدات ومواقع العدو".

المصدر: ريا نوفوستي