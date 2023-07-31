روغوف: الجيش الروسي أحبط خطط قوات كييف لعبور نهر الدنيبر

أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إحباط خطط القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر، بعد توجيه الجيش الروسي ضربات استباقية لهم.

وقال روغوف: "الليلة الماضية، نفذ جيشنا ضربات استباقية على منشآت عسكرية للقوات الأوكرانية في نيكوبول ومارغانيتس. لقد بددت ضرباتنا الدقيقة لبعض الوقت خطط العدو لعبور نهر الدنيبر".

وأشار رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إلى أن العدو يحشد القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

ووفقا له، خططت القوات الأوكرانية من هناك لشن عملية للسيطرة على نهر دنيبر على طول خزان كاخوفكا، الذي جف نتيجة تدمير محطة الطاقة الكهرومائية، في منطقة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه النووية.

وفي وقت سابق، تصدى الجنود الروس لمحاولة القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة جزيرة مالي بيلوغرودي، وتم تدمير قارب والقضاء على عشرة مقاتلين.

المصدر: RT