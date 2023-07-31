قديروف: القوات الشيشانية تشن ضربة استباقية على مواقع القوات الأوكرانية في خاركوف

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن القوات الشيشانية استغلت تكتيكات المخربين الأوكرانيين وشنت ضربة استباقية على العدو لتأمين المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود.

وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام": "شنت قوات أحمد الغربية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ضربة استباقية ضد قطاع الطرق الأوكرانيين على أراضيهم - في منطقة بلدة سوتنيتسكي قوزاك، في مقاطعة خاركوف".

وأضاف: " اتخذ المقاتلون الشيشان كأساس تكتيكات المخربين الأوكرانيين، الذين ينظمون بشكل دوري غارات على أراضي منطقة بيلغورود. ولكن على عكس العدو، فإن هدف رجالنا ليس البنية التحتية المدنية. يعمل المقاتلون بدقة بالقوى البشرية والمعدات".

وأشار إلى أنه "من الأفضل هزيمة العدو على أرضه"، والميزة الرئيسية لهذا النهج هي أمن المقاطعات الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم اكتشاف عدو، هناك فترة زمنية معينة لتطوير استراتيجية قتالية أكثر فاعلية، مما يجعل من الممكن مفاجأة العدو.

وفي يونيو الماضي، أعلن قديروف أن مقاتلي كتيبة أحمد الغربية، إلى جانب وحدات روسية أخرى، سيتصدون لهجمات المخربين الأوكرانيين في المناطق الحدودية بمقاطعة بيلغورود. وبعد أسبوعين، قال إن وحدات شيشانية صدت محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية لاقتحام بلدتين.

المصدر: RT