قديروف يعلن إرسال مجموعة متطوعين جديدة إلى منطقة العمليات الخاصة (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين العسكريين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "من مطار غروزني الدولي المسمى على اسم بطل روسيا، أحمد حجي قديروف، أقلعت طائرة جديدة تحمل وطنيين حقيقيين من روسيا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وهم ليسوا فقط من سكان جمهورية الشيشان، بل متطوعون وصلوا من مناطق روسية أخرى".

وأضاف أن المقاتلين لديهم موقف "أكثر قتالية"، وهم مصممون على "انتصار روسيا" على النازية الأوكرانية وتحرير دونباس وأوكرانيا من وجودها.

وتابع قديروف: "أكدوا (المقاتلون) أن الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على كل مواطن في البلاد، وأن كل قوة وعظمة دولتنا مبنية على هؤلاء الوطنيين من روسيا. المتطوعون الذين يذهبون إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة لديهم مهمة شريفة، هي الدفاع عن الدولة بالسلاح رفقة مئات الآلاف من هؤلاء الأبطال، ومشاركتهم جميع الصعوبات في القتال ضد العدو الماكر".

المصدر: RT