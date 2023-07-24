قديروف يعرض يوميات قوات "أحمد" والوضع الحقيقي على الجبهة (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر قائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، حيث يستعرض فيه الوضع الحقيقي على الجبهة.

وكتب قديروف في حسابه عبر "تلغرام": "عزيزي الأخ، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، قائد قوات "أحمد" الخاصة، نائب قائد فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، يعرض لقطات للوضع الحقيقي على الجبهة".

وجاء في المنشور: "عندما يتم الكشف عن سيارتنا، يقوم العدو بتحريك المدفعية، عازما على مفاجأة الطاقم. ومع ذلك، فإن العدو لا يحقق النتيجة المرجوة. أبتي هارونوفيتش، بصفته جنرالا قتاليا حقيقيا، يتمتع بخبرة واسعة في أصعب قطاعات الجبهة، يعمل بحذر شديد وبدم بارد. بفضل تحديد "طائرات" العدو في الوقت المناسب، من الممكن تجنب إصابة مباشرة في ملجأ مؤقت".

وأضاف أن "مثل هذه المواقف ليست غريبة على أبتي هارونوفيتش. هذه اللقطات هي دليل على أن الجنرال الشيشاني قد اعتاد أن يكون في خضم الحدث جنبا إلى جنب مع رفاقه. هنا يلاحظ أبتي هارونوفيتش جنديا جريحا من وحدة أخرى، ويقدم له المساعدة الطبية ويرتب لإجلائه إلى بر الأمان".

وتمنى قديروف في ختام منشوره "لأبتي علاء الدينوف ولكل مقاتلينا حظا سعيدا في إكمال مهامهم! اعتنوا بأنفسكم وكونوا يقظين قدر الإمكان".

المصدر: RT