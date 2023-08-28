غروسي: الهجوم الأوكراني يشكل مخاطر إضافية على محطة زابوروجيه الكهرذرية

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الهجوم الأوكراني يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقال غروسي: "كما تعلمون، هناك هجوم مضاد يتمركز في مقاطعة زابوروجيه في الأيام الأخيرة. أنا أتحدث عن المنطقة، وليس المحطة نفسها".

وأكد أن هذه الإجراءات تزيد من احتمالية الهجوم على محطة زابوروجيه الكهرذرية أو إلحاق الإضرار بها.

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وأعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغاتوم" رينات كارتشا، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية تقوم بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية باستخدام طائرات مسيّرة.

وفي نهاية فبراير 2022، سيطرت القوات الروسية على المنشأة، ومنذ ذلك الحين، تقوم وحدات من الجيش الأوكراني بقصف دوري على المناطق السكنية في مدينة إنيرغودار ومنطقة المحطة النووية، باستخدام طائرات مسيّرة وقذائف مدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: RT