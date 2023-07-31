"روس إينيرغو آتوم": إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه تتطلب آلية تنفيذية

صرح رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إينيرغو آتوم" الروسية للطاقة الذرية، بأن الجانب الروسي يؤيد إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية، لكنها تتطلب آلية تنفيذية.

وقال كارتشا في حديث لقناة RT، تعليقا على مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه: "نحن نفهم هذا المقترح ونؤيده بشكل عام، ولكن كيفية تنفيذه هذا أمر مختلف".

وتابع قائلا إن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يتحدث حول أنه لا يجوز إطلاق النار على محطة زابوروجيه، وهذا صحيح. ولكن من دون آليات محددة لتنفيذ ذلك، هذا كلام فارغ".

وأضاف أن "إضعاف الحماية المسلحة يشكل تهديدات إضافية، وإن أوكرانيا ستستغل أي ضعف من جانبنا".

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ولفت إلى أن انتشار قوات الحرس الوطني الروسي حول المحطة يعتبر الوسيلة الوحيدة لضمان حماية المحطة في ظروف الهجمات المستمرة.

وأشار إلى أن "خطر الكارثة النووية مصدره أوكرانيا"، ورفض ما صدر من التصريحات الأمريكية بشأن "الهجمات الروسية" المزعومة على محطة زابوروجيه، معتبرا اياها "دليلا على التحيز السياسي وسعي الولايات المتحدة لتقديم روسيا على أنها مصدر الشر الأكبر في العالم".

واعتبر كارتشا أن تلك التصريحات الأمريكية تهدف إلى "تضليل العالم والمواطنين" الأمريكيين، و"صرف انتباه" روسيا من القضايا المتعلقة بالطاقة الذرية حتى "تكون مضطرة لتبرير أعمالها دائما".

المصدر: RT