الدفاعات الروسية تمنع مسيرة أوكرانية من استهداف محطات تخزين الوقود النووي في زابوروجيه

صدت الدفاعات الروسية، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة أوكرانية في مدينة إنيرغودار، حيث كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأفاد جهاز الأمن الروسي بأن قوات كييف حاولت استهداف منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية باستخدام مسيرة.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز لوكالة "نوفوستي" الروسية أن تحليل مسار المسيرة الهجومية أظهر أنها كانت تتحرك باتجاه منشأة تخزين الوقود النووي، المستهلك على أراضي محطة زابوروجيه الكهروذرية، مشددا على أن الأضرار التي قد تلحق بحاويات الوقود النووي يمكن أن تتسبب في كارثة نووية.

وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، حيث تعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتضم المحطة 6 مفاعلات بطاقة 1 جيغاواط لكل منها، حيث أصبحت في أكتوبر 2022 ملكا للحكومة الروسية، بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي