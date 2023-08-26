محلل استخباراتي أمريكي يتنبأ بصراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد

توقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني.

وقال جونسون: "أعتقد أنه في مرحلة ما في المستقبل القريب سينشب نزاع بينه (زيلينسكي) وبين الجيش. وخاصة أن الهجوم المضاد يفشل ولا يتقدمون على الإطلاق".

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وأضاف أنه في مرحلة ما قد يبدأ السياسيون في إلقاء اللوم على الجيش بسبب الإخفاقات على الجبهة، ويلوم الجيش السياسيين.

وأشار إلى أن الجيش، على عكس السياسيين، لديه أسلحة تحت تصرفه.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يدفع كييف إلى إجراء مفاوضات خلال حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في ساحة المعركة.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: لينتا. رو