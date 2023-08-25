ضابط أوكراني: القوات الجوية الروسية تعمل "24 ساعة في اليوم" وتمنعنا من التقدم

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن ضابط في القوات الجوية الأوكرانية لم يذكر اسمه أن العمل المستمر للطيران الروسي يعيق تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.

وقال الضابط إن الوحدات الأوكرانية تحاول الاقتراب من الخطوط الدفاعية الروسية الرئيسية في بلدة رابوتين، "لكن هناك مشاكل عديدة قبل تحقيق المزيد من التقدم".

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وأضاف أن القوات الروسية "حشدت مدفعيتها وطائراتها تعمل باستمرار"، ويتم تنفيذ الغارات "24 ساعة في اليوم".

وأشار أيضا إلى أن "كل شيء تقريبا ملغم".

وتابع: "هذا الأمر يثير التوتر، هناك العديد من الجرحى بسبب الألغام وانفجارات المعدات".

كما أكد أن التضاريس المفتوحة تمثل أيضا مشكلة بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وأردف: "الطائرات بدون طيار، سواء طائراتنا أو طائرات غريبة، معلقة في السماء على مدار الساعة. ولذلك، فمن المستحيل إخفاء حركة المعدات. وأي مناورة تصبح معروفة للعدو فورا، ويبدأ القصف إما بالمدفعية أو بالطائرات بدون طيار".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يدفع كييف إلى إجراء مفاوضات خلال حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في ساحة المعركة.

المصدر: RT