كييف تعترف بتعرض لواء كامل للقصف الروسي بعد أنباء نشرتها الصحف عن تحرّكه جنوبا

بررت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار تعرّض لواء المشاة الأوكراني 82 المؤلل لقصف جوي روسي عنيف، بنشر وسائل الإعلام معلومات عن تحركه جنوبا للقتال في مقاطعة زابوروجيه.

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وكتبت على "تليغرام": "هذا ثمن العناوين الرئيسية حول تحرك اللواء 82 جنوبا. 5 ضربات جوية على هذا اللواء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأشارت ماليار إلا أنه قد تم تحديد المسؤولية الجنائية المباشرة عن نشر هذه المعلومات في أوكرانيا، حيث سيتعرض المتورطون للسجن بين 5 و8 سنوات.

وأشارت صحيفة "سترانا" التي نشرت خبر تحرّك اللواء الأوكراني المنكوب، إلى أنها نقلته اللواء 82 عن صحيفتي "فوربس" و"بيلد".

وحظر نظام كييف نشر الصور والفيديوهات لأي عمليات أو نتائج لأعمال الدفاع الجوي تفاديا لكشف مواقعها، فيما تستغل ذلك في الواقع لمنع كشف آثار الدمار الذي تتعرض له تجمعاتها ودفاعاتها الجوية وبناها التحتية من دمار جراء القصف الروسي.

المصدر: RT