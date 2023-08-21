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الجيش الروسي يصد جميع هجمات قوات كييف ويحصن مواقعه في عدة محاور ويقضي على أكثر من 500 جندي

"يبحثون عن خيارات".. محلل عسكري بريطاني يكشف عما يحدث في كواليس الغرب

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Globallookpress Oliver Contreras - Pool via CNPConsolidated News Photos
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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كشف المحلل العسكري البريطاني شون بيل عما يستعد له الغرب من وراء ظهر أوكرانيا لحل النزاع بطرق سلمية.

وقال عبر موقع Sky News أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد يجبر شركاء كييف الغربيين على التفكير في طرق بديلة لحل النزاع، حيث وأن القادة الغربيين "صاروا يبحثون عن خيارات الحل".

ويستشهد المحلل العسكري البريطاني بكلمات مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف "الناتو" ستيان ينسن الذي قال إن أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن بعض أراضيها من أجل تحقيق سلام دائم.

Globallookpress IMAGOPRESIDENT OF UKRAINE OFFICE
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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كما أشار الخبير إلى أن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ونضوب مخزون المعدات الغربية يجبران حلفاء كييف على إعادة النظر في سياساتهم.

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن القوات الأوكرانية، منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، فقدت أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية التي دمرت 26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة بما في ذلك 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أمريكية.

المصدر: Sky News

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