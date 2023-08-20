زيلينسكي يتلاعب بالألفاظ حول التنازل عن أراض أوكرانية مقابل عضوية الناتو

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف "مبادلة بيلغورود مقابل عضوية الناتو"، وذلك في رده على سؤال عن مقترح مبادلة جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام والعضوية في الناتو.

ونشر زيلينسكي هذا المضمون في مقطع فيديو على قناته في "تلغرام"، خلال مؤتمر صحفي في الدنمارك، وطلب أحد الصحفيين من زيلينسكي التعليق على هذه المقترحات.

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وأضاف زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستبدال بيلغورود مقابل العضوية في الناتو". إلا أنه لم يوضح حقيقة ما يعنيه بهذه العبارة.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة بيلغورود من مكونات روسيا الاتحادية المتاخمة لأوكرانيا، وهي تتعرض لقصف وهجمات بطائرات مسيرة بشكل شبه يومي من جانب كييف، الأمر الذي رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة، قبل 3 أيام، إلى مستوى مرتفع (الأصفر وفقا للتصنيفات الروسية).

كما قامت قوات الجيش الروسي خلال الأيام الأخيرة بإسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية في أرجاء المقاطعة.

وربما يقصد زيلينسكي من هذه التصريحات بأنه غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن أي جزء من الأراضي - التي لا يزال يعتبرها بنظره على أنها أوكرانية - مقابل الحصول على عضوية الناتو. ولذلك يقترح اسم مقاطعة روسية في تلاعب واضح بالألفاظ أمام الصحفيين.

وقبل أيام، اعتبر مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وقال: "أعتقد أن الحل قد يكون في أن تتنازل أوكرانيا عن أراضيها وتحصل في المقابل على عضوية "الناتو". بحسب ما نقلت عنه صحيفة VG.

المصدر: RT + وكالات