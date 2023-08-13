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الدفاع الروسية تعلن اسقاط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

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الدفاع الروسية تعلن اسقاط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة جديدة لنظام كييف في تنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية في حوالي الساعة 22.00 بتوقيت موسكو من اليوم الأحد.

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من كشف وتدمير المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، في حين لم يتسبب الحادث بوقوع أي أضرار أو إصابات.

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وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة صباح اليوم الأحد عن إسقاط طائرتين بدون طيار لنظام كييف في سماء مقاطعتي بيلغورود وكورسك، وأشارت أيضا إلى عدم وقوع أية إصابات أو أضرار.

تجدر الإشارة إلى أنه في كورسك أجبرت وسائل الحرب الإلكترونية الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين على الهبوط يوم الاثنين الماضي. وفي اليوم التالي الثلاثاء سقطت مسيّرة أوكرانية في أراضي أحد الأديرة في كورسك ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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