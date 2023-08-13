إسقاط رابع مسيرة أوكرانية في بيلغورود خلال 24 ساعة
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلغورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في كورسك في وقت سابق اليوم، وذلك بعد اعتراض مسيرة معادية في أجواء بيلغورود مساء أمس السبت.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية