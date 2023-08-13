بفارق نصف ساعة.. الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيين في سماء مقاطعتي بيلغورود وكورسك اليوم الأحد.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه حوالي الساعة 11 صباحا اليوم "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي بيلغورود، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار.

وفي بيان لاحق قالت الدفاع الروسية إن مسيرة أوكرانية أخرى تم إسقاطها حوالي الساعة 11.30 في أجواء مقاطعة كورسك دون وقوع إصابات وأضرار أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ثالث محاولة هجوم أوكرانية أحبطتها القوات الروسية في بيلغورود خلال أقل من 24 ساعة، بعد هجومي فجر اليوم ومساء السبت.

وفي كورسك أجبرت وسائل الحرب الإلكترونية الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين على الهبوط الاثنين الماضي.

والثلاثاء سقطت مسيرة أوكرانية في أراضي دير بكورسك ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية