قوات كييف تعتدي على دير بمدينة كورسك باستخدام مسيرة (صور + فيديو)

استهدفت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أراضي دير في مدينة كورسك باستخدام مسيرة.

ووفقا للمعلومات الواردة، سقطت المسيرة الأوكرانية بالقرب من كنيسة تابعة لدير القديس نيقولاي في قرية غورنال ببلدية سودجانسك التابعة لمدينة كورسك.

وأفاد رئيس الدير بإصابة أحد الحجاج جراء سقوط المسيرة في الدير، حيث قال: "سقطت مسيرة على العشب في أراضي الدير، في منطقة قريبة من مدخل الدير، وأصيب حاج بجروح طفيفة في ذراعه وساقه"، مشيرا إلى أن مباني الدير لم تتضرر.

وذكر حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عبر "تلغرام"، أن طفلا أصيب بجروح طفيفة من شظايا مسيرة أوكرانية سقطت في أراضي دير القديس نيقولاي، وتمت معالجته على الفور، لينقل بعد ذلك إلى مستشفى المنطقة المركزية لفحصه.

المصدر: نوفوستي + تلغرام