وسائل الحرب الإلكترونية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في كورسك (صور)

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن وسائل الحرب الإلكترونية أجبرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين على الهبوط في منطقة كورسك، إحداهما تحمل رموز النازيين الأوكرانيين.

وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "أجبرت القوات الروسية للحرب الإلكترونية طائرتين مسيرتين للقوات الأوكرانية على الهبوط اليوم في مقاطعة كورسك، حيث كانت إحداهما تحمل رموز كتيبة آزوف الإرهابية المحظورة في روسيا. الفضل يعود لجيشنا وحرس الحدود".

ويوم السبت الماضي، ألقت طائرة مسيرة أوكرانية عبوات ناسفة على بلدة ريلسك في مقاطعة كورسك، ما ألحق أضرارا بنوافذ كنيسة الشفاعة ومبنيين إداريين، فيما لم يصب أحد من السكان.

وبموجب قرار المحكمة العليا الروسية الصادر في 2 أغسطس 2022، تم تصنيف "الفوج القومي الأوكراني" (آزوف) كمنظمة إرهابية يحظر نشاطها في روسيا.

المصدر: تاس