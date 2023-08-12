الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ اعتداء إرهابي على أراضيها بطائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية.

وذكر بيان الوزارة أنه في حوالي الساعة 5:30 مساء، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. دون وقوع أضرار أو إصابات.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إنه تم تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر اليوم السبت.

كما أكدت صباح اليوم أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

المصدر: RT