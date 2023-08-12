الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية باتجاه جسر القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه حوالي الساعة 13:00 ظهر اليوم "حاول نظام كييف توجيه ضربة إرهابية على جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله إلى نسخة هجومية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "اكتشفت الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعترضته في الجو"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

وبعد ذلك بساعتين أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير صاروخ أوكراني آخر من نفس النوع حاول استهداف جسر القرم، دون وقوع إصابات أو أضرار أيضا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، قيام الدفاعات الروسية بإحبط محاولتين أوكرانيتين لاستهداف جسر القرم بصواريخ، مشيرا إلى أن الجسر لم يتضرر.

من جانبه، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن الخدمات الخاصة وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر بعد الهجوم الأول.

وفي وقت لاحق أعلنت السلطات استئناف حركة المرور عبر جسر القرم.

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وكانت الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

المصدر: وكالات