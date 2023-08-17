الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت استهداف بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت مساء الخميس، طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر بيان الوزارة، أنه "في تمام الساعة 22:22 بتوقيت موسكو مساء الخميس، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية بمقاطعة بيلغورود، حيث رصدت قوات الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية ودمرتها".

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

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وتتعرض أراضي مقاطعة بيلغورود، وخاصة المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة بشكل شبه يومي، الأمر الذي رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة إلى مستوى مرتفع (الأصفر وفقا للتصنيفات الروسية).

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة، عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلغورود وكالوغا وكورسك.

المصدر: RT