إسقاط مسيّرة أوكرانية اقتربت من مدينة بيلغورود غربي روسيا

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية اقتربت من مدينة بيلغورود اليوم الاثنين.

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وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "تم تشغيل نظام الدفاع الجوي في بيلغورود، وإسقاط طائرة بدون طيار عند اقترابها من المدينة"، موضحا أن الخدمات المعنية تدرس آثار الحادث على الأرض.

وأضاف أنه حسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار.

وتم تسجيل سقوط 65 قذيفة أوكرانية في أنحاء مقاطعة بيلغورود خلال اليوم الماضي، مما ألحق أضرارا بمنزلين وخط للكهرباء.

كما اندلع حريق في حقل للقمح وأصيب شخصان، إثر اصطدام حصادة بلغم.

وفي وقت سابق أعلنت سلطات مقاطعة كالوغا جنوب غرب روسيا، إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة شرق مدينة كالوغا فجر اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: "نوفوستي"