إسقاط طائرة بدون طيار فوق مقاطعة كالوغا الروسية

أفاد حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا بإسقاط طائرة مسيرة في سماء المقاطعة الواقعة جنوب غرب موسكو، فجر اليوم الاثنين.

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وكتب شابشا عبر "تلغرام" صباح اليوم: "اليوم في الساعة 2.30 فجرا أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة بدون طيار في منطقة فيرزيكوفسكي" شرق مدينة كالوغا عاصمة المقاطعة.

وأضاف الحاكم أن الحادث لم يخلف إصابات أو أضرارا بالبنية التحتية.

يأتي ذلك بعد أيام من إسقاط 6 مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار؛ حسبما أعلنت الدفاع الروسية.

المصدر: RT