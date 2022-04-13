سلطات محلية: تعرض معبر حدودي في قرية روسية متاخمة لأوكرانيا لإطلاق نار

أعلنت سلطات منطقة في مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا، أن نقطة تفتيش حدودية في إحدى قرى المنطقة تعرضت لإطلاق نار اليوم الأربعاء.

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وقالت السلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن حراس الحدود ردوا بإطلاق نار على مصدر النيران وأسكتوه دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو أضرار في الجانب الروسي.

وليس هذا أول حادث من نوعه، حيث أعلن حاكم مقاطعة كورسك في 9 أبريل أن معبرا حدوديا في منطقة أخرى بالمقاطعة تعرض لقصف من مدافع الهاون دون أن يصاب أحد بأذى أيضا.

إثر ذلك أعلن حاكم كورسك عن فرض مستوى "أصفر" من التهديد الإرهابي في المقاطعة اعتبارا من 11 أبريل بسبب "الاستفزازات المحتملة من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين".

والشهر الماضي أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود المجاورة لكورسك والمتاخمة لأوكرانيا أيضا، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية على قرية في المقاطعة.

المصدر: "نوفوستي"