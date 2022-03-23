حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: إصابات جراء سقوط قذيفة أطلقت من أوكرانيا

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية على قرية في المقاطعة.

وذكر حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته الرسمية في تطبيق "تيليغرام": "وقعت حالة طارئة: تعرضنا للقصف من أراضي أوكرانيا. انفجرت قذيفة في قرية وهناك عدد من الجرحى يتلقون حاليا الرعاية الصحية المطلوبة".

وتعهد المسؤول بكشف المزيد من التفاصيل عن حالة المصابين لاحقا، لافتا إلى أن سلطات المقاطعة أعلنت حالة الطوارئ في قريتي جورافليوفكا ونيخوتييفكا بهدف ضمان أمن المواطنين.

المصدر: RT