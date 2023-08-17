رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: "صنبور" الأموال من الولايات المتحدة سيجف قريبا

قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن واشنطن سئمت من ضخ أموال هائلة في نظام كييف، وسوف يتوقف "صنبور" الدعم قريبا.

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جاء ذلك فيما كتبه أزاروف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تابع: "لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة في نظام كييف. وسوف ينضب الصنبور قريبا. الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تماما: فالقوات المسلحة الأوكرانية هي جيش من المرتزقة، حيث لا توجد أسلحة، أو أموال، أو إمكانات استخبارية، هم يعتمدون تماما على الغرب. أما القوات المسلحة الروسية فالعكس تماما".

وأعرب أزاروف عن ثقته في أنه "لا يوجد شخص واحد عاقل يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى. نعم، هذا هراء!"

وكان المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية روبرت كينيدي الأصغر قد صرح بأن الإنفاق الأمريكي على مساعدات أوكرانيا بلغ 130 مليار دولار، في الوقت الذي لا يستطيع فيه ملايين الأمريكيين من الحصول على كوبونات للطعام أو تأمين صحي.

المصدر: نوفوستي