صرح مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور بأن إنفاق بلاده على مساعدة أوكرانيا بلغ 130 مليار دولار، في حين لا يزال ملايين الأمريكيين بدون تأمين صحي وطرود غذائية.

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وقال روبرت كينيدي في مقابلة مع المقدم الأمريكي تاكر كارلسون تم نشرها في صفحة الصحفي على شبكة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر"): "حتى الآن أرسلنا 130 مليار دولار إلى هناك".

وأضاف: "كيف يمكننا إرسال 130 مليار دولار عندما يعيش 15 مليون أمريكي دون تأمين صحي، ونمنع الطرود الغذائية عن 30 مليون شخص؟".

وأشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تمول الاحتجاجات الجماهيرية في كييف في عامي 2013-2014 بمبلغ 5 مليارات دولار.

وأوضح: "جرت الاحتجاجات الجماهيرية في ساحة الميدان (ميدان الاستقلال) في أوكرانيا عام 2014. ولم تقل الصحف وحكومتنا لنا أبدا إننا نمول هذه الاحتجاجات. وأنفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي واجهة لوكالة المخابرات المركزية 5 مليارات دولار على هذه الاحتجاجات. ثم أدت هذه الاحتجاجات إلى انقلاب في الدولة".

وتابع: "قبل شهر من الإطاحة بالحكومة أجرت فيكتوريا نولاند (مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت)... محادثة سرية مع السفير الأمريكي تم نشر تسجيلها. لقد قامت بتشكيل مجلس وزراء جديد لأوكرانيا".

المصدر: تاس