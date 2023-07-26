حذر مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي من قوة روسيا النووية وتفوقها على الولايات المتحدة، ودعا للحوار معها على أرفع مستوى، واستذكار التضحيات التي قدمتها بالحرب العالمية الثانية.

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وأضاف: "نحن في معركة وجودية محتملة مع روسيا. لديهم آلاف الأسلحة النووية أكثر مما لدينا. ولا يبدو أن هناك من يهتم".

واستذكر كينيدي التضحيات الفادحة التي قدمها الاتحاد السوفيتي لتحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية، مذكّرا بدعوة عمّه الرئيس الأسبق جون كينيدي الذي دعا الأمريكان لأن يتذكروا هذه التضحيات، ويتخيلوا أنفسهم مكان الروس، في ما كابدوه حتى صنعوا النصر.

وقال: "أعتقد أنه من المهم التفكير في الأمر اليوم أيضا، لأنه لم يتحدث أحد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة عام. ليس لدينا علاقات رفيعة مع روسيا ونحتاج إلى التحدث معها".

المصدر: نوفوستي