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ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: هزيمة القوات الأوكرانية "قدر محتوم"

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ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: هزيمة القوات الأوكرانية
Globallookpress Edgar GutiÃ©rrez
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أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على مقاطعة خاركوف بسبب عدم قدرة القوات الأوكرانية على مواصلة الدفاع.

وقال ريتر: "روسيا لا تصد هجمات القوات الأوكرانية فحسب، بل تشن هجوما أيضا. إنهم يتقدمون في اتجاه كوبيانسك، ويهددون ليس بالسيطرة ليس عليها فحسب، بل أيضا على خاركوف".

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واعتبر أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من أخذ زمام المبادرة، وأن هزيمتها أصبحت أمرا لا مفر منه.

وأكد أن عمليات الإرسال الجديدة للمعدات الغربية لن تتمكن من تغيير الوضع على الجبهة.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يدفع كييف إلى إجراء مفاوضات خلال حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي

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